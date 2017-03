Vẫn “nóng” chuyện kẹt xe, ngập nước

Có 59 ý kiến chất vấn 13 sở ngành và UBND TP, nhiều nhất là Sở Giao thông công chính với 22 câu hỏi. Nội dung các chất vấn vẫn xoay quanh những chuyện “nóng” như ngập nước, kẹt xe, cấp phép quản lý các công trình ngầm...

ĐB Nguyễn Văn Bạch đặt vấn đề về trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP trước tình trạng TP chi gần 300 tỷ đồng cho dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn nhưng hàng loạt bờ bao bị vỡ mỗi khi có triều cường, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. ĐB Bạch cũng đề nghị Sở Giao thông công chính cho biết kết quả thực hiện các dự án, công trình xóa ngập khi TP đã chi rất nhiều tỷ đồng để chống ngập và Sở cũng hứa sẽ xóa 17 điểm ngập, giảm ngập 16 điểm trong năm 2007 nhưng “càng chống thì càng ngập”.

Tình trạng kẹt xe bùng phát dữ dội trong thời gian qua gây bức xúc cho người dân, chưa kể lãng phí, ô nhiễm môi trường. Trước tình hình trên, Sở Giao thông công chính đã tham mưu cho UBND TP ban hành kế hoạch 6650 nhằm lập lại trật tự giao thông, gồm chín nhóm giải pháp và trên 30 công việc cụ thể như: tiếp tục phân luồng một chiều, chấn chỉnh hoạt động của xe buýt, tổ chức cho phụ huynh đón con trong sân trường, làm việc lệch giờ - lệch ca... Thế nhưng sau một tháng triển khai, kế hoạch vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến. ĐB Nguyễn Xuân Dũng đã đề nghị Sở Giao thông công chính đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch này. Phải chăng chưa hợp lý với thực tế hay quyết tâm chưa cao?

Gần đây, dư luận không an tâm khi hàng loạt công trình cao ốc xây dựng tầng hầm bị sụt lún do đụng phải mạch nước ngầm hay công trình xây dựng xong lại sụp do nền đất yếu. Các ĐB đã yêu cầu Sở Xây dựng giải trình việc cấp phép xây dựng cũng như việc thẩm định về thiết kế kỹ thuật và tư vấn cho các chủ đầu tư về khảo sát địa chất thủy văn của các dự án.

Riêng ĐB Nguyễn Văn Bạch đã đặt vấn đề với UBND TP cho biết lý do di dời hàng ngàn hộ dân tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) cũng như biện pháp giúp người dân an cư lạc nghiệp sau khi di dời. Đồng thời, ông cũng đề nghị TP nêu ra hướng xây dựng, phát triển và bảo vệ cho hòn đảo có lịch sử gần 200 năm này.