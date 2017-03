Vay của dân để bù đắp giảm thu ngân sách

Về mục tiêu tổng quát, nghị quyết bổ sung thêm yêu cầu phòng ngừa giảm phát, thể hiện theo thứ tự sau: “Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội”...

Về các chỉ tiêu cụ thể, tăng trưởng GDP năm tới sẽ chỉ còn 6,5% (Chính phủ đề xuất 7%), thấp hơn cả mức dự kiến đạt được của năm nay: 6,7%. Đi kèm là các chỉ tiêu tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp và dịch vụ cũng giảm theo, trong đó kim ngạch xuất khẩu chỉ đặt nhiệm vụ tăng 13% - thấp hơn nhiều so với dự kiến 18% ban đầu và sụt giảm mạnh so với mức ước đạt của năm nay là 33,9%. Giải thích điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng nếu trừ đi phần giá trị tăng thêm do tăng giá thì tăng xuất khẩu của 2008 chỉ chừng 14,8%.

Đáng chú ý là trước dự báo giá dầu thô thế giới thấp hơn dự kiến ban đầu cùng với suy giảm sản xuất kinh doanh trong nước do khó thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp... Quốc hội thấy rõ nguy cơ thu ngân sách sẽ bị giảm mạnh. Để bù đắp và đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển, nghị quyết cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu vay của dân 36.000 tỷ đồng - tăng 6.000 tỷ so với dự kiến.

Nhiều đại biểu chỉ ra những dấu hiệu giảm phát và cho rằng năm tới hoàn toàn có thể kéo lạm phát xuống mức một con số. Tuy nhiên, xét tổng quát, Quốc hội thấy rằng để kéo lạm phát xuống thấp sẽ buộc phải thắt chặt tín dụng, giảm đầu tư, ảnh hưởng đến yêu cầu phát triển kinh tế. Vì vậy, nghị quyết giữ nguyên đề xuất của Chính phủ, ra chỉ tiêu kềm giữ lạm phát 2009 ở mức dưới 15%.

Về các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2009, vào những phút cuối trước khi bấm nút thông qua, Quốc hội đã tiếp thu đóng góp của đại biểu-chuyên gia kinh tế Cao Sĩ Kiêm là sớm lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời triển khai quỹ bảo lãnh tín dụng để đối phó với khủng hoảng tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.