Vệ sinh an toàn thực phẩm: Trách nhiệm còn mù mờ!

Nguy cơ lớn cho giống nòi Báo cáo giám sát cho thấy: Diện tích rau an toàn mới chỉ đạt 8,5% tổng diện tích rau cả nước, diện tích trồng quả an toàn khoảng 20%. Ở một số TP lớn như TP.HCM cũng chỉ kiểm soát được 20%-30% nhu cầu rau xanh. Đối với thịt và sản phẩm thịt tươi sống, ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh và tồn dư hóa chất ở mức cao hơn so với rau quả. Trung bình mẫu thịt, sản phẩm từ thịt tươi sống đạt yêu cầu giai đoạn 2004-2006 là hơn 68%, giai đoạn 2007-2008 là gần 63%. Mỗi năm có trên 6.000 người bị ngộ độc thực phẩm và 53 người trong số đó chết. Vẫn theo kết quả giám sát, hiện cả nước chỉ có 617 cơ sở giết mổ đảm bảo VSATTP, chiếm 3,6% tổng số cơ sở giết mổ. Việc vận chuyển thịt, gia súc, gia cầm tươi sống không tuân thủ điều kiện vệ sinh thú y vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Báo cáo cũng chỉ rõ bệnh truyền qua thực phẩm là nguy cơ lớn đối với sức khỏe con người và giống nòi do sử dụng lâu dài thực phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP. Hiện có tới 400 bệnh truyền qua thực phẩm, chủ yếu là tả, lỵ trực trùng, lỵ amip, tiêu chảy, thương hàn, cúm gia cầm...