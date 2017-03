“Vẽ voi”, ai chịu trách nhiệm?

Lần này, nhiều cán bộ dầu khí và một số cá nhân bên ngoài phải ra tòa về hành vi tham ô tài sản với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng; làm trái các quy định của nhà nước về kinh tế gây thiệt hại gần 1,1 tỉ đồng.

Riêng những cán bộ bị coi là thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về xây dựng, cơ quan tố tụng “tách ra thành vụ án khác xử lý sau” cho dù việc điều tra các hành vi này kéo dài đã hơn năm năm.

Về vụ này, thanh tra, cơ quan điều tra và công tố đều cho rằng quá trình xây dựng công trình có nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng từ khâu thiết kế, xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị đến quản lý chỉ đạo, giám sát kiểm tra… gây hậu quả là phải tăng chi phí để khắc phục (lún) tạm thời lên đến trên 13,1 tỉ đồng. Sau khi có cáo trạng lần một, “bị hại” là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí lại có văn bản gửi các cơ quan tố tụng khẳng định các bị can... làm đúng, cáo trạng không chính xác; việc chi hơn 13 tỉ đồng để khắc phục sự cố được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án đã được duyệt nên không thể xem đó là thiệt hại!

Chính vì cho rằng số tiền quyết toán với nhà thầu thấp hơn tổng dự toán chính thức được phê duyệt, ngoài chuyện xin “gỡ tội” cho các bị can, Tập đoàn Dầu khí và Tổng Công ty Khí còn khẳng định (do không bị thiệt hại) sẽ không yêu cầu các bị can trong vụ án phải bồi thường.

Nhiều người am hiểu tố tụng đều biết việc “tách ra” sau nhiều lần không truy tố được thường dẫn tới việc đình chỉ điều tra vì “thời hạn điều tra đã hết”. Mặt khác, ở góc độ con người, nếu không thể kết tội thì cũng nên “giải thoát” cho những người đang “mắc kẹt” trong vòng tố tụng: Phải mang tội dù không có án.

Thế nhưng lại nảy ra một vấn đề khác cần làm rõ là: Tại sao số dự toán và duyệt chi lại quá cao so với thực tế dù đã cộng cả chi phí khắc phục? Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có lần cảnh báo ở Quốc hội về tình trạng thiết kế, dự toán bắt tay với nhà thầu kê khống số lượng và thời gian lên rất nhiều để phục vụ những mục tiêu cá nhân. Nhẹ thì cũng là “thành tích” tiết kiệm thời gian, tiền bạc; lớn hơn là “rút ruột” mà không ảnh hưởng công trình.

Ai chịu trách nhiệm về chuyện “vẽ voi” kiểu này?

PHAN MAI