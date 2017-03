Vi phạm giao thông: báo về địa phương, nơi làm việc

Hôm nay (29-11), quy định mới của Bộ Công an về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà vi phạm đến mức bị tước giấy phép lái xe (có hoặc không có thời hạn), ngoài bị xử phạt hành chính, còn bị công an gửi thông báo về địa phương, nơi làm việc để kiểm điểm, giáo dục sẽ có hiệu lực.

Chúng tôi trao đổi với Đại tá Võ Văn Nhuận - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) và những người có trách nhiệm khác xung quanh quy định này.

Trước tiên sẽ gửi về phường, xã

Theo Đại tá Võ Văn Nhuận, khi người tham gia giao thông vi phạm, CSGT sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Căn cứ theo địa chỉ trên giấy tờ, CSGT sẽ gửi thông báo về công an phường, xã, thị trấn nơi người vi phạm đang ở. Công an phường, xã sau khi ghi vào sổ theo dõi sẽ gửi tiếp thông báo đến tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, cơ quan người vi phạm đang học tập, làm việc để những nơi này tổ chức kiểm điểm, giáo dục người vi phạm. Sau đó, công an phường, xã sẽ phúc đáp trở lại cho CSGT biết là đã gửi thông báo đến những nơi cần đến.

Mục đích của việc gửi thông báo là nhằm giáo dục, răn đe để người tham gia giao thông, tạo hiệu ứng để mọi người chấp hành nghiêm chỉnh luật.

Đại tá Nhuận cho biết thêm nhiệm vụ của CSGT là lập biên bản vi phạm và gửi thông báo về công an phường, xã, thị trấn. Còn việc tổ chức kiểm điểm thế nào, đến đâu thì tùy các nơi tiếp nhận thông báo vì CSGT không có trách nhiệm giám sát quá trình kiểm điểm, giáo dục người vi phạm.

Người điều khiển phương tiện vi phạm đến mức bị tước giấy phép lái xe sẽ bị CSGT gửi thông báo về địa phương hoặc nơi làm việc. (Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: V.TH

Theo Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an), việc gửi thông báo về địa phương, cơ quan làm việc nhằm mục đích chính là răn đe, giáo dục. Việc kỷ luật như thế nào, có lưu vào hồ sơ cán bộ, học sinh, sinh viên… hay không là tùy từng đơn vị cụ thể. “Việc gửi thông báo như vậy sẽ làm cho nhiều người biết anh vi phạm giao thông thì chắc chắn anh tự cảm thấy “nhột” để ý thức hơn mỗi khi tham gia giao thông. Thử hỏi anh vào cơ quan mà thường xuyên bị gửi thông báo vi phạm về cơ quan, chắc chắn anh cảm thấy xấu hổ. Với cách làm này, nhất định sẽ có tác dụng theo chiều hướng tích cực” - Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng nhận xét.

Còn nhiều ý kiến băn khoăn

Nhiều người cho rằng việc có quy định đưa về phường, xã, nơi làm việc… kiểm điểm, giáo dục người vi phạm giao thông là tốt. Tuy nhiên, nhiều người cũng băn khoăn: Nếu công an gửi thông báo về các địa phương mà không đúng địa chỉ vì người vi phạm đối phó, giấu địa chỉ sẽ gây lãng phí tiền bạc, công sức. Bởi năm 2007, Bộ Công an cũng đã có quy định gửi thông báo về các địa phương nơi người vi phạm cư trú để thông báo nhưng chẳng làm được (Thông tư 22/2007/TT-BCA).

“Làm nhưng không có quy chế phân quyền cụ thể; gửi thông báo nhưng chẳng biết có bị kiểm điểm hay không. Còn nói tùy vào quy chế hoạt động nội bộ của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức kiểm điểm, giáo dục lại càng khó hơn. Nội quy của cơ quan đâu có đề cập đến việc phải bỏ thời gian để kiểm điểm người vi phạm giao thông” - lãnh đạo một đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP cho biết.

Chưa kể, để nắm hết thông tin nhân thân của những người đang sinh sống tại phường, xã cũng khó. Theo cán bộ chỉ huy công an một phường thuộc quận Tân Phú, cảnh sát khu vực khó có thể biết hết người nào là cán bộ, người nào là dân thường. Ngay trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự hiện hành cũng chỉ có một yêu cầu chung chung là nghề nghiệp của người vi phạm. Nhưng thực tế, phần này trên văn bản chỉ đủ để ghi mấy chữ như công nhân, thợ hồ, phụ hồ… Còn người này làm việc ở đâu, tên công ty là gì thì không có chỗ để viết.

Các hành vi vi phạm bị tước giấy phép lái xe Đua xe trái phép, chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước, không giảm tốc độ; vượt trong các trường hợp cấm vượt, vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép; vượt đèn đỏ; xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không đúng quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn; xe không được quyền ưu tiên nhưng sử dụng còi, cờ, đèn của xe ưu tiên; tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước xe; không gắn biển số hoặc gắn nhưng không đúng với số hoặc ký hiệu trong giấy đăng ký; biển số giả.

VĂN THUẬT