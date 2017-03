Vì sao chủ tịch tỉnh Bình Phước bị đề nghị thôi chức?

Công an đang làm rõ nhiều vụ việc Theo nguồn tin của chúng tôi, cơ quan điều tra đang làm rõ một số dự án, trong đó có dự án 345 ha của một công ty xin chủ trương khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng, chăn nuôi nhưng sau đó liên doanh liên kết với ông Trần Tấn Minh, Giám đốc Ban Quản lý rừng Suối Nhung, để trồng cao su, ông Minh lại đem đi liên doanh với nhiều người để lấy tiền. Việc này UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thu hồi diện tích trên. Đối với một số công ty như HH, NH… có dấu hiệu vi phạm hiện Công an tỉnh Bình Phước đang xin ý kiến Bộ Công an, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương để xử lý. Ngoài ra các dấu hiệu sai phạm của UBND tỉnh mà đứng đầu là ông Thiệu trong việc giao đất, đấu giá, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ. _________________________________________ Ông Trương Tấn Thiệu (ảnh) đã nhiều lần vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, quản lý; ký một số quyết định có nội dung trái quy định của pháp luật. Trong đó có một số vụ việc làm thất thu ngân sách, gây hậu quả nghiêm trọng, phải chuyển cho cơ quan pháp luật xem xét, xử lý. (Theo kết luận của UBKT Trung ương tại kỳ họp thứ 16 ngày 19-11)