Vì sao Luật Biểu tình, luật về hội chưa xong?

Ngày 1-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an - đơn vị chủ trì soạn thảo Luật Biểu tình) cho biết: Do nhiều vấn đề chưa được thống nhất nên dự thảo Luật Biểu tình sẽ tiếp tục được lùi lại để nghiên cứu thêm. Thời gian tới, Bộ Công an với vai trò chủ trì sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác nghiên cứu để xây dựng dự án luật này. TUYẾN PHAN ghi