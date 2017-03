Việc xét xử Nguyễn Văn Lý là đúng pháp luật

Nguyễn Văn Lý bị bắt, xét xử và kết án tù vì vi phạm pháp luật Việt Nam, hoàn toàn không phải vì lý do tôn giáo hay chính kiến. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Lý đã được tiến hành công khai, quyền của bị cáo tại phiên tòa được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc xem xét tha tù cho phạm nhân được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. “Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền của mình nhưng cũng xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại an ninh, trật tự ổn định của đất nước. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về tội danh của Nguyễn Văn Lý để các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hiểu rõ tình hình” - ông Lê Dũng nhấn mạnh.