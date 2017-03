Việt Nam có những quy định cụ thể bảo đảm an ninh mạng

Ngày 11-8 tại Hà Nội, trả lời hãng tin Reuters (Anh) về phản ứng của Việt Nam đối với thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến những thông tin mà McAfee đưa ra. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng công tác bảo mật thông tin và bảo đảm an ninh mạng. Việt Nam có những quy định pháp luật cụ thể để bảo mật thông tin và an ninh mạng… Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống các hành vi phá hoại an ninh mạng”.

Đ.TRANG