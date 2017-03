Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước ASEM

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh sau 16 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) ngày càng thu hút thêm nhiều thành viên tham gia và ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng kiến tạo một thế giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư với các nước ASEM, trong đó hợp tác về lao động, việc làm và an sinh xã hội là một trụ cột quan trọng. Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về việc làm, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới ASEM cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn nữa; tăng cường hợp tác ASEM trong các lĩnh vực cụ thể như tạo việc làm gắn với đào tạo nghề, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn vệ sinh lao động…

NT