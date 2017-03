Việt Nam đóng góp đáng kể cho an ninh khu vực và thế giới

Dịp này, trả lời TTXVN, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đánh giá cao vai trò của Việt Nam, năm 2009 trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam đã đóng góp đáng kể cho hòa bình và an ninh trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng rất tích cực tham gia thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ. Một trong những đóng góp nổi bật là Việt Nam đã tham gia các diễn đàn do LHQ tổ chức và đưa ra nhiều sáng kiến mới.

“Tôi rất hài lòng với vai trò mà Việt Nam đang nắm giữ tại LHQ cũng như mối quan hệ mạnh mẽ giữa LHQ và Việt Nam”. Ông Ban Ki-moon cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa LHQ và ASEAN nói chung khi Việt Nam giữ chức chủ tịch ASEAN và chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao ASEAN-LHQ.

