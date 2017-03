Việt Nam dự hội nghị thứ trưởng quốc phòng ASEAN - Nhật

Hội nghị tập trung thảo luận hai chủ đề chính: “Hiện trạng liên quan đến an ninh biển ở châu Á-Thái Bình Dương” và “Những cách thức để duy trì/cải thiện tình hình an ninh biển trong khu vực”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, ASEAN và Nhật cùng chung lo ngại về diễn biến mới đây ở biển Hoa Đông và biển Đông. Các nước đều nhận thức cần tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Nhật trong các lĩnh vực an ninh cũng như với các quốc gia khác để các vùng biển trở nên ổn định hơn. Bên cạnh đó, các bên cần đề ra biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn nguy cơ nổ ra xung đột quân sự. Đánh giá về bước tiến trong quan hệ Nhật và ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định bước tiến đầu tiên là các bên đều đạt được nhận thức chung là cần phải hợp tác về an ninh…

TX (Theo TTXVN)