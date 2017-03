Việt Nam dự hội thảo quốc tế về tự do báo chí

Hội nghị do Chính phủ Malaysia đăng cai dưới sự bảo trợ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Tham dự hội nghị có các nhà báo, học giả kỳ cựu của Malaysia cũng như nhiều nhà báo đến từ Việt Nam, Campuchia, Brunei, Azerbaijan, Ấn Độ, Iran, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Sudan và Venezuela.

Mục đích chính của hội nghị là giúp các nhà báo tìm hiểu về pháp luật, nhìn nhận rõ tính phức tạp và nhạy cảm của những vấn đề xã hội đang phải đối mặt, qua đó thể hiện vai trò của mình với một tinh thần trách nhiệm cao.

Hội nghị cũng giúp các đại biểu hiểu rõ sự đòi hỏi của công chúng về tính chính xác, độ xác thực đối với thông tin mà các nhà báo chuyển tải tới họ.

Thông qua hội nghị, các nhà báo hiểu rõ thêm vai trò của "người giám sát" tình hình xã hội, chức năng của truyền thông trong xã hội để nâng cao trách nhiệm đối với ngòi bút của mình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nhiều vấn đề như khái niệm tự do báo chí; Sự hoang đường và tính xác thực của tự do báo chí; Cuộc chiến truyền thông về tranh giành ảnh hưởng; Tự do báo chí đi đôi với đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; Nghề làm báo và luật pháp; Các phương tiện truyền thông mới.

Đây cũng là cơ hội để các nhà báo trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong báo giới quốc tế.

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng tự do ngôn luận là quyền quan trọng của con người, mọi người đều có quyền bình đẳng bày tỏ quan điểm, tuy nhiên người làm báo cần chọn thời điểm thích hợp để nói lên sự thật sao cho phù hợp với lợi ích của đất nước và dân tộc. Tự do báo chí cần phải được thực hiện một cách có trách nhiệm và thận trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Malaysia Rais Yatim cho rằng vai trò của người làm báo có trách nhiệm liên quan chặt chẽ tới sự phát triển của đất nước, vì vậy các nhà báo cần phải linh hoạt và tự cân nhắc để hoàn thành nhiệm vụ chuyển tải thông tin tới công chúng một cách có định hướng.

Theo TTXVN/Vietnam+