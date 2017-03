“Việt Nam là xứ sở lý tưởng cho việc rửa tiền”

“Ở Việt Nam, vô cùng nhiều “cổng” để rửa tiền. Chỉ cần mua một căn hộ cao cấp là có thể rửa hàng triệu đô la còn được khuyến khích, khuyến mãi, thậm chí đến thuế nhà đó cũng không ai kiểm soát” - ông Quốc nói. Thế nhưng dự luật lại chỉ bàn tới một “cổng” duy nhất, “cổng” phổ biến nhất của thế giới là ngân hàng. Trong khi ở Việt Nam, việc thanh toán qua ngân hàng lại rất hạn chế, thay vào đó, người ta có thể vác cả bao tiền hay cả bao vàng để trả cho nhau như cách nói của Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM).

Cùng quan điểm, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cho biết không loại trừ các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước coi các nước đang phát triển (như nước ta) là nơi để rửa tiền bằng cách đầu tư vào các công trình, nhà hàng, khách sạn, sòng bạc. Các cá nhân, tổ chức người Việt Nam cũng có rửa tiền thông qua các hoạt động chứng khoán, đầu tư bất động sản, còn thực sự qua hệ thống ngân hàng thì rất ít.

Do vậy, theo ĐB Dương Trung Quốc, luật có ra cũng không cải thiện được tình hình xảy ra ở Việt Nam. “Chúng ta còn sử dụng nhiều tiền mặt và vàng như thế này thì vô phương cứu chữa. Số phận của luật này cũng giống như nghị định cách đây bảy năm, còn chúng ta chỉ thỏa mãn được với cam kết quốc tế là chúng ta có một luật, trong đó có nhắc đến chuyện này, chuyện kia”.

Góp ý cụ thể cho dự án luật, ông Quốc cho rằng cách soạn thảo luật “hơi đơn giản” và tất cả những nội dung trong điều luật chỉ giống như một quy chế của nội bộ ngân hàng để bảo vệ cho chính mình... “Trên thế giới, không hiếm những ngân hàng được dựng lên chủ yếu để rửa tiền. Nếu ngân hàng lại chính là cơ quan điều chỉnh pháp luật này thì rõ ràng không phải chỉ “vừa đá bóng, vừa thổi còi” mà bản thân chúng ta đã giao cho họ một con dao hai lưỡi. Tôi nghĩ cơ quan thực thi điều này phải nằm ngoài ngân hàng và giám sát ngay chính ngân hàng...” - ông Quốc kết luận. Ông Đỗ Văn Đương cũng nhận xét dự thảo “chưa được chuẩn bị kỹ và có rất nhiều điểm phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật”.

 Chiều cùng ngày, QH thảo luận tại tổ về dự án Luật Giám định tư pháp. Một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận là quy định: Hệ thống tổ chức giám định tư pháp về pháp y không còn giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an cấp tỉnh như quy định hiện hành. Có hai luồng quan điểm về vấn đề này là: thống nhất với tờ trình của Chính phủ và quy định của dự thảo như trên. Thứ hai, đề nghị giữ nguyên như hiện hành để tránh gây xáo trộn. Nguyên do, những năm qua hoạt động giám định pháp y của đội ngũ giám định viên pháp y thuộc công an cấp tỉnh đang phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực và kịp thời cho hoạt động tố tụng, nhất là đối với các vụ án phức tạp, nghiêm trọng và không có vướng mắc lớn về tổ chức thực hiện cũng như quản lý nhà nước.

ĐỨC MINH