Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác an ninh

Theo TTXVN, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thongban Seng Aphon, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã thăm chính thức Lào từ ngày 20 đến 23-2.

Sáng 21-2, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí sẽ thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; hợp tác giữ gìn an ninh trật tự biên giới; phấn đấu xây dựng biên giới Lào-Việt thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển… Đại diện Bộ Công an Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục giúp đào tạo cán bộ, trang thiết bị kỹ thuật cho Lào trên cơ sở thỏa thuận giữa hai chính phủ... PL