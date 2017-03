Việt Nam muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa với LHQ

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của LHQ đối với Việt Nam, nhất là sự ủng hộ, hợp tác tích cực trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định là thành viên của LHQ trong 37 năm qua, Việt Nam đặc biệt coi trọng cũng như mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn nữa với LHQ trên các lĩnh vực.

Thủ tướng cũng đề nghị LHQ tiếp tục ủng hộ nỗ lực phát triển bền vững cũng như bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông.

Thay mặt đại diện các cơ quan của LHQ tại Việt Nam, bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú LHQ, cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của Việt Nam. Bà Pratibha Mehta cho rằng với thành tựu trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ được quốc tế ghi nhận, Việt Nam có tiếng nói rất quan trọng trong việc hình thành chương trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015 của LHQ trên toàn cầu với 17 mục tiêu lớn.

N.ANH