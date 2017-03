Việt Nam - New Zealand đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh

Tại buổi hội đàm sau đó, hai bên cùng đánh giá lại 40 năm quan hệ hợp tác, đặc biệt từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009.

Hai bên đã thảo luận và cam kết cùng tạo thuận lợi việc tiếp cận thị trường của Việt Nam và New Zealand. Đồng thời dành nhiều thời gian trao đổi ý kiến về các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh; các vấn đề khu vực và quốc tế… Hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.





Trưa 19-3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng New Zealand John Key chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân ở TP Auckland. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng John Key cho biết quan điểm từ trước tới nay của New Zealand là khuyến khích các bên liên quan thông qua con đường đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp. “New Zealand tin tưởng công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 là nền tảng quan trọng cho các cuộc đàm phán” - Thủ tướng John Key nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến toàn quyền New Zealand, chủ tịch Quốc hội New Zealand và tiếp lãnh tụ Công đảng đối lập New Zealand.

T.HẰNG