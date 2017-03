Việt Nam - New Zealand xây dựng quan hệ đối tác toàn diện

Ngay sau lễ đón, tại trụ sở chính phủ New Zealand đã diễn ra cuộc hội đàm cấp cao Việt Nam - New Zealand. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng John Key khẳng định quyết tâm của hai nước cùng nhau nỗ lực nhằm phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí phát triển quan hệ Việt Nam - New Zealand lên tầm cao mới đối tác toàn diện.

Thủ tướng John Key khẳng định lại cam kết tiếp tục chương trình viện trợ phát triển cho Việt Nam trong những năm tới, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua Chương trình tín dụng giảm nghèo, duy trì các chương trình hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa hai nước...