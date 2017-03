Việt Nam phản bác lập luận của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông

Ảnh chụp vệ tinh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà phía Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng trái phép. (Nguồn: AFP)



Trong bài viết, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Sau khi hoàn thành việc xây dựng các đảo nhân tạo trên các rạn san hô và đá - những nơi mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép, từ ngày 1/1/2016, Trung Quốc bắt đầu tiến hành bay thử máy bay dân sự ra đảo đá Chữ Thập của Việt Nam. Hành động này thể hiện rõ hơn ý định bành trướng của Bắc Kinh ở một khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với giao thương hàng hải ở Đông Nam Á và thế giới.”



Không những thế, từ ngày 1-8/1, Trung Quốc đã tiến hành 46 chuyến bay trong vùng thông báo bay của Việt Nam. Đại sứ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Điều này không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn vi phạm nghiêm trọng các quy định như Công ước Chicago 1944 về Hàng không dân dụng quốc tế và các Phụ lục liên quan đến Quy định của Hàng không, đặc biệt là phụ lục 2 và Phụ lục 11, do đó đe dọa an toàn của chuyến bay quốc tế ở khu vực này. Điều này cho thấy Trung Quốc dường như đang quay lưng lại các thỏa thuận quốc tế.”



Bài báo khẳng định rõ ràng hành động của Trung Quốc là trái với tuyên bố của nước này rằng việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông không ảnh hưởng đến tự do và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông và hòa bình, ổn định ở Biển Đông vẫn được đảm bảo.



Bài viết cũng chỉ rõ việc xây dựng và bồi đắp các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa đi ngược lại với tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) là nhấn mạnh việc duy trì nguyên trạng và không khuyến khích hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình.



Sau khi đưa ra các chứng cứ lập luận rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, phản bác lại các lập luận “trái với thực tế” của Đại sứ Xu Bu, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra ba đề xuất để Trung Quốc biến các lời nói duy trì và ổn định ở Biển Đông thành hiện thực, bao gồm Trung Quốc cần phải dừng tất cả các công trình xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và cần chấm dứt hành vi làm thay đổi hiện trạng và quân sự hóa Biển Đông; Trung Quốc phải cam kết duy trì nguyên trạng và nhanh chóng chấm dứt việc xây dựng sân bay tại đá Chữ Thập của Việt Nam vì điều này đe dọa chủ quyền của Việt Nam, hòa bình, ổn định trong khu vực và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; Trung Quốc cần thực hiện đầy đủ DOC, có thiện chí đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với ASEAN và cam kết giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.



Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho rằng đây là những bước đầu tiên và quan trọng để tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định cho khu vực Đông Nam Á, và điều này tất nhiên sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho Trung Quốc. Và chỉ khi thực hiện nghiêm túc những điều này, những tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông sẽ bớt “vênh” hơn với những diễn biến thực tế trên vùng biển này./.

Theo Vietnam+