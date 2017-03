Việt Nam - Philippines: Hợp tác về bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tội phạm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương Cộng hòa Philippines cần đẩy mạnh các chương trình hợp tác và các thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất. Trong đó, hết sức chú trọng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các loại hình tội phạm, đào tạo nguồn nhân lực...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương Cộng hòa Philippines Ronaldo V. Puno khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác với Bộ Công an Việt Nam luôn được coi là một trong những ưu tiên của Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương Cộng hòa Philippines.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại sứ Mexico Ricardo Camara đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.