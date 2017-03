Việt Nam sẽ đóng góp cho an ninh hạt nhân toàn cầu

Trong lời phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp về an ninh hạt nhân, bảo đảm kiểm soát an ninh hầu hết các nguồn phóng xạ cường độ cao, đồng thời bắt đầu triển khai các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ tại một số sân bay và cảng biển. Việt Nam cũng tích cực tham gia các công cụ pháp lý và các sáng kiến quốc tế có liên quan đến an ninh hạt nhân. “Trên cương vị thành viên và là chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2013-2014, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng các đối tác đóng góp tích cực cho việc bảo đảm an ninh hạt nhân trên toàn cầu” - Thủ tướng nói.





Các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới tiếp tục tham dự hai phiên thảo luận toàn thể trước khi họp phiên bế mạc hội nghị. Trước đó, Thủ tướng đã có các cuộc trao đổi, tiếp xúc với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Pháp Hollande.

TLL