Việt Nam sẽ đóng góp hết sức cho sứ mạng của HĐBA

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các nước thành viên LHQ cùng nỗ lực nhiều hơn nữa để giữ vững hòa bình, ổn định ở mọi nơi, tạo lập quan hệ hợp tác bình đẳng và bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi cho mọi dân tộc phát triển; Việt Nam trông đợi LHQ sẽ cùng các quốc gia tăng cường xây dựng hòa bình lâu dài ở Trung Đông, tìm kiếm giải pháp thích hợp cho cuộc xung đột Israel-Palestine, chấm dứt xung đột và bạo lực ở châu Phi, ổn định ở Iraq và Afghanistan, kiểm soát và ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân... Thủ tướng cho rằng LHQ cần đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình phát triển bền vững, tạo cơ hội nhiều hơn cho các nước kém phát triển thoát khỏi đói nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát những đóng góp quan trọng, ý nghĩa trong 30 năm qua của Việt Nam đối với LHQ và đánh giá cao sự trợ giúp của các tổ chức LHQ giúp Việt Nam hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu thiên niên kỷ, nhất là về xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển. Do vậy, được bầu vào cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các ủy viên khác để đóng góp vào việc thực hiện sứ mạng cao cả của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong ngày 27-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ông Ban Ki-moon tin tưởng Việt Nam sẽ trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Ông đánh giá cao những cố gắng của Việt Nam về quá trình công khai, minh bạch trong công tác quản lý và dân chủ hóa đời sống xã hội, đồng thời cho rằng Việt Nam có nhiều đóng góp vào công việc của LHQ.

Cùng ngày, trong các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade và Quốc vương Qatar Hamad Bin Khalifa Al thani đều khẳng định ủng hộ Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009.