Việt Nam tạo thuận lợi cho doanh nghiệp New Zealand

Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng từ 300 triệu USD năm 2009 lên hơn 900 triệu USD năm 2014 và có thể vượt mốc 1 tỉ USD trong năm 2015. Theo Thủ tướng, Việt Nam và New Zealand đã nhất trí tăng gấp đôi kim ngạch song phương vào năm 2020. “Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo thuận lợi cho các DN New Zealand đầu tư vào những lĩnh vực New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp, khai khoáng, viễn thông, GD&ĐT và phát triển kết cấu hạ tầng” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm phòng học tương tác tại Trường ĐH Công nghệ Auckland Ảnh: TTXVN

Tại buổi đối thoại, ông Simon Bridges, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Năng lượng New Zealand, nhìn nhận các văn bản song phương đã ký kết trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng sẽ giúp giảm rào cản thương mại và tăng cường kết nối DN hai nước… Kết thúc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Air New Zealand (hãng hàng không đang dự định thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước) và tiếp chủ tịch tập đoàn Fonhterra (chuyên sản xuất sữa).

T.HẰNG