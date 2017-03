Việt Nam tham gia ASEAN với phương châm “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh ASEAN đã chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, đó là hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và hoạt động trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Hiệp hội cũng đang nỗ lực đẩy mạnh quan hệ đối ngoại trên cơ sở giữ vững vai trò chủ đạo của Hiệp hội trong việc xử lý các vấn đề khu vực.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn xác định là một bộ phận không tách rời của gia đình ASEAN và chủ trương tham gia hợp tác ASEAN với phương châm “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Thư ký ASEAN và các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các bộ trưởng đã họp phiên toàn thể. Hội nghị tập trung bàn các biện pháp triển khai kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 nhằm đẩy mạnh thực hiện lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, thiết thực đưa Hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống. Đồng thời mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các bên đối tác; củng cố và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, cũng như tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức đang nổi lên như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu...

Các bộ trưởng khẳng định quyết tâm của ASEAN tiếp tục thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; đẩy mạnh đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin về các vấn đề hợp tác chính trị-an ninh khu vực. ASEAN cũng khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh và an toàn hàng hải… Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng đã thông qua Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43.

TX