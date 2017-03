Việt Nam tham gia cứu trợ khẩn cấp cho Pakistan

Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong hai ngày 19-20/8, Đại sứ cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tham gia cùng nhân dân và Chính phủ Pakistan xử lý tốt nhất thảm họa này, đảm bảo sớm khôi phục và phát triển lâu dài đất nước Pakistan.



Bày tỏ chia buồn và cảm thông sâu sắc đối với nhân dân và Chính phủ Pakistan trước những tổn thất to lớn về người và vật chất do lũ lụt gây ra, Đại sứ Bùi Thế Giang đánh giá cao tình đoàn kết, sự hợp tác và trợ giúp của cộng đồng quốc tế đối với nhân dân Pakistan.



Đại sứ cũng cho rằng việc giải quyết có hiệu quả các hệ lụy của thiên tai này đòi hỏi phải xem xét các tác động cả trước mắt và lâu dài về kinh tế, xã hội và môi trường do thiên tai gây ra.



Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Ali Treki, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Bộ trưởng Ngoại giao của hơn 10 nước và đại diện hơn 50 quốc gia đã phát biểu, chia sẻ những tổn thất của Pakistan, bày tỏ tình đoàn kết và cam kết hỗ trợ Chính phủ và nhân dân nước này vượt qua thảm họa.



Phiên họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết “Tăng cường cứu trợ khẩn cấp, phục hồi, tái thiết và ngăn ngừa thảm họa lũ lụt ở Pakistan.” Các nước cam kết viện trợ khẩn cấp hơn 200 triệu USD cho Pakistan.



Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng khẳng định sẽ cung cấp tối thiểu 2 tỷ USD hỗ trợ tái thiết Pakistan trong hai năm tới.



Theo số liệu thống kê tính đến ngày 20/8, trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua tại Pakistan đã làm gần 1.500 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới khoảng 20 triệu người khác; gần 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy.



Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Islamabad cho rằng những con số này trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều vì hiện tại các cơ quan chức năng mới bắt đầu tiến hành đánh giá thiệt hại khi nước lũ đang rút dần.



Hiện các khoản viện trợ khẩn cấp khắc phục thiên tai của quốc tế đến với Chính phủ và người dân Pakistan đã đạt 490,7 triệu USD, trong đó Mỹ đóng góp nhiều nhất với 102 triệu USD./.







