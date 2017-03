Việt Nam tổ chức hội nghị an ninh châu Á-Thái Bình Dương

Với chủ đề chung “Nguy cơ và thách thức: Liệu cấu trúc an ninh khu vực mới có hữu ích?”, hội nghị lần này chia làm bốn phiên với các chủ đề riêng: Giải trừ quân bị trong điều kiện phục hưng hạt nhân; An ninh hàng hải - hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử trong khu vực; Trách nhiệm bảo vệ người dân - những quan điểm và cách nhìn khác nhau; Nước: Khởi nguồn cho phát triển hay nguyên nhân gây xung đột? Theo dự kiến, hiện đại hóa hải quân, an ninh bán đảo Triều Tiên và vấn đề an ninh mạng cũng là ba trong số các nội dung thảo luận chính.

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của hơn 230 học giả và quan chức các nước châu Á-Thái Bình Dương. Được biết CSCAP hiện có 21 thành viên chính thức, trong đó có ASEAN (trừ Lào và Myanmar), Mỹ, EU, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, hai miền Triều Tiên…

HOÀNG THƯ