Việt Nam tổ chức Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN

Tại buổi giới thiệu ANCM-5, ngày 18-7, Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Chấn, Chủ nhiệm Cục Chính trị hải quân, Trưởng ban Tuyên truyền ANCM-5, cho biết hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực, nhất là an ninh biển đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Ông nhắc tới hai vụ tàu Trung Quốc cắt phá cáp của tàu Việt Nam (sự kiện Bình Minh 02 ngày 26-5 và Viking II ngày 9-6). “Chính vì vậy mà vai trò và sự hợp tác giữa hải quân các nước ASEAN có tầm quan trọng rất lớn trong việc đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực” - chuẩn đô đốc nhấn mạnh.

Ông Chấn cũng cho biết hợp tác hải quân ASEAN là một trong những hoạt động hợp tác về quân sự của khối và đã được tiến hành từ cách đây 10 năm nhưng với quy mô và tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ trước đó chưa rõ tính chất của hội nghị mà chỉ mang tính giao lưu gặp gỡ. Lần này Việt Nam đề nghị tên gọi chính thức là “Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN”. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai chủ trì sự kiện.

Với chủ đề “Hợp tác Hải quân ASEAN vì hòa bình và an ninh biển”, ANCM-5 sẽ tập trung vào hai nội dung quan trọng. Thứ nhất, Tư lệnh Hải quân ASEAN sẽ trao đổi và chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh khu vực hiện nay và vai trò, biện pháp của hải quân các nước trong đối phó với thách thức về an ninh. Thứ hai, ANCM-5 sẽ thảo luận về hai sáng kiến của Việt Nam, gồm “Định hướng phát triển hợp tác Hải quân ASEAN” và “Giao lưu sĩ quan hải quân trẻ của các nước ASEAN”.

Hội nghị giới hạn thành phần tham dự trong Tư lệnh Hải quân chín nước ASEAN (Lào là quốc gia không có biển nên Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam được mời với tư cách quan sát viên).

Trả lời báo chí về sự liên hệ (nếu có) giữa việc đăng cai tổ chức ANCM-5 và tình hình an ninh phức tạp trên biển Đông hiện nay và tại sao lại có sự “nâng cấp” từ gặp gỡ giao lưu thành hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng hải quân, cho biết: “Đây là cuộc họp thường niên và chúng ta đã đăng cai từ năm 2010. Trong hội nghị, Việt Nam, với tư cách chủ nhà, sẽ nêu một số vấn đề về an ninh trên biển thời gian qua, như hai vụ cắt phá cáp hay tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng không phải vì tình hình đó mà chúng ta tổ chức hội nghị này”.

HOÀNG THƯ