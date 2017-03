Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ Công an

Tổng Bí thư khẳng định và đánh giá cao tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai Bộ Công an của hai nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục đi sâu hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng... Bên cạnh đó là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn. Ảnh: TTXVN

Ông Quách Thanh Côn báo cáo với Tổng Bí thư kết quả hợp tác giữa hai Bộ Công an thời gian qua cũng như những kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian tới. Ông Quách Thanh Côn khẳng định những nhận thức chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là những định hướng lớn để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc triển khai hợp tác trên các mặt…

(Theo TTXVN)