Việt Nam ủng hộ triển khai đầy đủ MINURCAT

Ngày 15-7, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ khẳng định ủng hộ việc triển khai đầy đủ MINURCAT và nhấn mạnh việc triển khai thành công MINURCAT sẽ góp phần vào việc ổn định tình hình tại Chad, Cộng hòa Trung Phi và tiểu khu vực.

Đại sứ cũng ghi nhận sự hợp tác và phối hợp tích cực giữa MINURCAT và lực lượng tại chỗ của Liên minh châu Âu (EUFOR) trong các hoạt động nhân đạo theo Nghị quyết 1778, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nguồn lực cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho MINURCAT hoàn thành nhiệm vụ nhân đạo theo thẩm quyền của mình.

Báo cáo của Trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách các Hoạt động gìn giữ hòa bình Edmond Mulet trình bày tại phiên họp cho biết tình hình tại Sát còn nhiều bất ổn và chưa vững chắc, song MINURCAT đã triển khai và hoạt động tương đối hiệu quả, phối hợp tốt với EUFOR trong việc hỗ trợ công tác nhân đạo. Dự kiến đến tháng 12-2008, MINURCAT sẽ hoàn tất kế hoạch triển khai gồm 3 giai đoạn của mình.

Tại cuộc họp trên, trước tình hình an ninh và nhân đạo đang diễn biến xấu tại tiểu khu vực, Việt Nam và các nước thành viên Hội đồng Bảo an yêu cầu tất cả các bên liên quan chấm dứt bạo lực, tham gia đối thoại và tiến hành chính trị, đảm bảo an toàn cho hoạt động nhân đạo của các nhân viên cứu trợ.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Chính phủ Chad và Sudan nghiêm chỉnh tuân thủ Hiệp định Đaca và các Hiệp định liên quan, tiến tới bình thường hóa quan hệ nhằm giải tỏa căng thẳng và đóng góp vào hoà bình, ổn định ở tiểu khu vực.