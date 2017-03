Việt Nam và Hoa Kỳ trao đổi kinh nghiệm về an ninh biển

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các tình huống, kinh nghiệm quản lý, giám sát biển; thẩm quyền, khung pháp lý khi xử lý các tình huống về an ninh hàng hải, cứu hộ trên biển.

Nhấn mạnh quá trình hội nhập, hợp tác là xu thế lớn hiện nay để cùng giải quyết những vấn đề an ninh toàn cầu, trong đó có vấn đề an ninh, an toàn trên biển, các đại biểu cũng góp ý kiến về công tác phối hợp giữa các cơ quan để nâng cao khả năng xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Tọa đàm về An ninh biển lần thứ 2 diễn ra từ ngày 10 đến 14-3.

TLL