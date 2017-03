Việt Nam xếp thứ 123/176 về chỉ số cảm nhận tham nhũng

Theo đó, Việt Nam đứng thứ 123, đạt 31/100 điểm (nằm trong số 2/3 các nước có điểm số dưới 50).

Trong lần xếp hạng này, Đan Mạch, Phần Lan, New Zealand đạt điểm số cao nhất là 90 điểm, nhờ các hệ thống cho phép tiếp cận thông tin mạnh mẽ và các quy định có hiệu quả trong điều chỉnh hành vi của công chức. Còn Afghanistan, Triều Tiên, Somalia đồng hạng chót bảng, cùng 8 điểm. Trong khu vực quanh Việt Nam, Trung Quốc được xếp thứ 80, so với Malaysia đứng thứ 54, Thái Lan 88, Indonesia 118, Campuchia 157, Lào 160.

Đáng chú ý, các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính nay rơi vào nhóm có vị trí kém trong bảng chỉ số CPI 2012.

Giới thiệu kết quả nghiên cứu này, Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) - cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam nhận định CPI 2012 một lần nữa khẳng định lại những đánh giá của lãnh đạo Việt Nam cũng như cảm nhận và trải nghiệm chung của người dân về tham nhũng. Theo đó, nếu không có những hành động mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa và trừng trị thì tham nhũng sẽ tác động tiêu cực hơn nữa đến sự phát triển của nền kinh tế đồng thời làm xói mòn niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị.

So với các năm trước, CPI 2012 được xây dựng với nhiều cải tiến. Thay vì thang điểm 10, lần này bộ chỉ số được lập trên cơ sở 13 nguồn dữ liệu khảo sát của các tổ chức độc lập, có uy tín trên thế giới, thể hiện chính xác hơn qua thang điểm 100. Vì vậy, điểm số 2012 không thể so sánh với điểm số các năm trước (CPI 2011, Việt Nam xếp thứ 112 - tăng bốn bậc so với 2010).

Cũng liên quan đến chủ đề tham nhũng, hôm nay các nhà tài trợ quốc tế sẽ đối thoại lần thứ 11 với CP. Đối thoại lần này tập trung vào vấn đề PCTN ở cấp tỉnh - thực tiễn và giải pháp. Thay vì thảo luận công tác PCTN theo từng lĩnh vực kinh tế-xã hội như các năm trước, chủ đề đối thoại lần này sẽ phân tích, đánh giá các nỗ lực PCTN ở địa phương, đồng thời sẽ chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các khuyến nghị để thúc đẩy toàn diện công tác PCTN ở Việt Nam.

