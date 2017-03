Việt Nam-Anh ký hiệp định chuyển giao người bị kết án tù

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh, nhất là trao đổi kinh nghiệm lập pháp, tư pháp.

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland do ngài Jack Straw dẫn đầu. Hai bộ trưởng đã trao đổi tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng; về các vấn đề liên quan đến di trú, tội phạm có tổ chức và quản lý trại giam; thúc đẩy việc ký kết hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Jack Straw thay mặt Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã ký hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù.