Việt Nam-Nga nhất trí chia sẻ thông tin an ninh quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan chức năng của hai bên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Phó Thủ tướng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga là cơ hội tốt để hai bên trao đổi sâu rộng các vấn đề mà hai bên đã, đang và sẽ triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga Lukyanov khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Nga và hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng một cách hiệu quả. Hai bên nhất trí cần thường xuyên chia sẻ thông tin về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, tiếp tục cơ chế phối hợp hành động chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế…

TLL (Theo TTXVN)