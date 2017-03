Việt Nam-Thái Lan hợp tác bắt tội phạm

Được sự hỗ trợ của công an Thái Lan, lực lượng công an Việt Nam đã bắt giữ được một can phạm trốn trại và chạy sang Thái Lan.

Theo Đại tá Pornsak Surasith - người đứng đầu Cục Cảnh sát trấn áp tội phạm 1 của Thái Lan và Thượng tá Hoàng Minh Tân, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, các đơn vị công an Việt Nam và Thái Lan đã phối hợp bắt giữ Trần Văn Quyền hôm 27/9 tại một quán ăn gần sân bay Don Mueang, Bangkok. Trần Văn Quyền, 25 tuổi, đã bị kết án 7 năm rưỡi tù giam hồi tháng 6 vừa qua vì tội trộm cướp. Quyền cùng 3 đồng phạm khác là Trần Văn Quân (32 tuổi), Trần Sĩ Ba (30 tuổi) và Nguyễn Viết Sơn (26 tuổi) đã trốn khỏi một trại giam ở Hà Tĩnh và chạy sang Lào, rồi sau đó đến Thái Lan qua tỉnh Nakhon Phanom. Quyền sẽ bị kết án vì xâm nhập Thái Lan trái phép và bị trục xuất về nước để chịu án tù giam. Thượng tá Hoàng Minh Tân cho biết 3 can phạm trên đã bị bắt trước đó vì các tội danh sử dụng giấy tờ giả và xâm nhập Thái Lan trái phép. Theo Thượng tá Hoàng Minh Tân, những hoạt động trên đánh dấu sự hợp tác hiệu quả đầu tiên giữa lực lượng cảnh sát Việt Nam và Thái Lan trong truy quét tội phạm, đặc biệt trong việc phối hợp và trao đổi thông tin cũng như các phương án thực hiện./. Theo TTXVN