Việt Nam-Thái Lan quan ngại về tình hình biển Đông

Theo đó, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã thăm chính thức Thái Lan vào ngày 23-7-2015.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong những năm qua. Hai Thủ tướng nhất trí đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 15 tỉ USD lên 20 tỉ USD vào năm 2020; thiết lập một cơ chế tham vấn không chính thức cho các doanh nghiệp tại mỗi nước; khởi động các cuộc đàm phán về hiệp định dẫn độ. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để thực hiện các hoạt động chống phá nước kia.

Hai bên chia sẻ các quan ngại về tình hình trên biển Đông đã ảnh hưởng đến lòng tin và có thể phương hại hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và tái khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định cũng như an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực biển Đông. Các nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh sự cần thiết đối với các bên trong việc giải quyết những bất đồng phù hợp với luật pháp quốc tế…

