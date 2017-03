Việt Nam-Úc đẩy mạnh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng đề nghị Úc tiếp tục ủng hộ các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc DOC và triển khai COC; đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông. Khẳng định ủng hộ của Úc trong việc duy trì an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông, bà Julie Bishop mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhất là phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.





Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, bà Julie Bishop có buổi làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an - phía Nam). Trong buổi làm việc, Ngoại trưởng Julie Bishop và Trung tướng Phan Văn Vĩnh thống nhất đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm…

AT - A.NHÂN