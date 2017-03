Vĩnh biệt người con kiên trung của đất nước

Tại TP.HCM, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo, người con ưu tú của dân tộc. “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí” - Tổng Bí thư viết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng ghi lại những dòng xúc động trong sổ tang: “Với lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Võ Chí Công, chúng tôi nguyện sẽ vững vàng kế tục sự nghiệp mà đồng chí đã suốt đời cống hiến, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu, đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu cũng đã đến chia buồn cùng gia quyến. Do bận công tác, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi vòng hoa viếng. Các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã đến hoặc gửi vòng hoa viếng.

Lễ viếng sẽ diễn ra đến 18 giờ ngày 11-9. Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công sẽ được bắt đầu lúc 6 giờ ngày 12-9. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM.

