Vĩnh Long: Nghiêm cấm dùng ngân sách nhà nước làm quà Tết biếu nhau

Theo chỉ thị về lãnh đạo Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao mừng Xuân chú trọng phục vụ cho người dân ở vùng nông thôn nhằm giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Việc tổ chức tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của các ngành trên tinh thần tiết kiệm, hạn chế uống rượu, bia. Không tổ chức liên hoan trong giờ làm việc và phải hoàn thành trước ngày 31/1/2013 để tập trung thăm viếng gia đình chính sách, người có công, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ, người nghèo, neo đơn, tàn tật....

Các Sở, Ban, ngành đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố không tổ chức các đoàn đến chúc Tết và tặng quà cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, dành thời gian đi viếng các khu tưởng niệm, khu di tích và thăm viếng gia đình chính sách, các đồng chí cán bộ nghỉ hưu.

Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng nghiêm cấm sử dụng công quỹ, ngân sách nhà nước để làm quà biếu lẫn nhau; không sử dụng xe công cho các hoạt động cá nhân.

Tỉnh cũng yêu cầu các bệnh viện, các cơ sở y tế bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ để bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị kịp thời cho nhân dân trong thời gian Tết. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Ngành chuyên môn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những ngày trước trong và sau Tết; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm những hành vi cố tình gây rối, vi phạm pháp luật, trộm, cướp giật và các tệ nạn xã hội phát sinh vào dịp Tết, nhất là những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra; quyết tâm không để xảy ra các vụ cháy, nổ.



Theo Huỳnh Hải (Dân trí)