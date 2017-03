VN quan ngại thông tin TQ triển khai vũ khí ở biển Đông

Ngày 16-12-2016, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về hình ảnh vệ tinh của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS) cho thấy Trung Quốc dường như đã triển khai hệ thống vũ khí tại bảy cấu trúc địa lý ở biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam hết sức quan ngại về thông tin này”.

Ông Bình cũng một lần nữa khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

“Chúng tôi phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, phản đối các hoạt động quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông” -ông Bình nêu rõ.