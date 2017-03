VN sắp đảm nhận Chủ tịch Hội đồng Bảo an lần 2

Việt Nam đã xác định các hoạt động ưu tiên trong chương trình làm việc tháng 10-2009 gồm xây dựng chương trình, tổ chức chuẩn bị, điều hành các cuộc họp trong tháng của Hội đồng Bảo an, đảm bảo thực chất và thông qua văn kiện về một số vấn đề như tình hình thực địa, báo cáo hoạt động và gia hạn các phái bộ Liên hợp quốc tại một số nước; thực hiện tốt việc trình Báo cáo lên Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việt Nam sẽ trình bày trước Đại hội đồng Liên hợp quốc báo cáo hoạt động năm 2008-2009 của Hội đồng Bảo an. Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam cũng sẽ thông báo nội dung các cuộc họp, đáp ứng yêu cầu thông tin của các nước không phải thành viên Hội đồng Bảo an, đặc biệt là các nước ASEAN, các nước Không liên kết.

Dự kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên trong tháng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề "Phụ nữ, hòa bình và an ninh" diễn ra vào ngày 5-10.