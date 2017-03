VN-Campuchia tăng cường hợp tác chống tội phạm

Ngày 29-10, hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát hoàng gia Campuchia đã diễn ra tại TP.HCM. Hội nghị do đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì với sự tham dự của Thống tướng Em San An - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Thống tướng Neth Savoeun - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát hoàng gia Campuchia.

Tại hội nghị, lực lượng cảnh sát hai nước đã nêu lên các phương hướng tăng cường hợp tác. Trong đó, tiếp tục thống nhất việc thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai bên trước đây như Hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm, Hiệp định về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, kế hoạch hợp tác phòng chống ma túy...

Cờ bạc là nguyên nhân nhiều vụ phạm tội

Trên các tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tình hình hoạt động tội phạm đang gia tăng, nhất là các loại tội phạm liên quan đến mua bán và sử dụng trái phép vũ khí. Gần đây, một số băng nhóm người Campuchia đã xâm nhập vào Việt Nam dùng súng cướp tiệm vàng.

Cụ thể là vụ dùng súng cướp tiệm vàng Quốc Thắng (Tịnh Biên, An Giang) và tiệm vàng Lan Anh (thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) hồi tháng 7-2009. Qua đó, lực lượng cảnh sát hai nước đã phối hợp điều tra, truy bắt chín người tham gia vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng. Điều bất ngờ là các đối tượng này khai nhận đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Lan Anh.

Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đưa vào các ổ mại dâm cũng diễn biến phức tạp. Trong một đợt cao điểm trấn áp, cảnh sát đã khám phá tám vụ, bắt 32 người và giải cứu 35 phụ nữ và trẻ em.

Kế đến, tội phạm tiêu thụ tài sản trộm cướp (phần lớn là xe gắn máy) đã hình thành đường dây xuyên biên giới, liên kết chặt chẽ với nhau. Gần tuyến biên giới bên phía Campuchia hiện có 11 casino (chưa kể bốn casino đang xây dựng gấp rút) và ba trường gà. Các tụ điểm cờ bạc này thu hút nhiều người Việt Nam sang chơi và bị thua với số tiền rất lớn. Từ đấy một số người này rơi vào nợ nần quẫn bách phải làm liều kiếm tiền bằng mua bán ma túy hay trộm cướp. đó là một thách thức mới đối với trật tự an toàn xã hội.

Phòng ngừa tội phạm từ trứng nước

Hội nghị đã đề cập đến việc tăng cường trao đổi thông tin về tội phạm liên quan đến người Việt Nam ở Campuchia và người Campuchia ở Việt Nam nhằm kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo điều kiện đảm bảo cho người dân hai nước qua lại làm ăn.

Phía Công an Việt Nam sẽ hỗ trợ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm cho các lực lượng cảnh sát Campuchia. Sắp tới, Bộ Công an đề xuất thành lập Văn phòng sĩ quan liên lạc Cảnh sát hoàng gia Campuchia tại Việt Nam và Văn phòng sĩ quan liên lạc Công an Việt Nam tại Campuchia.

Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đề nghị hai bên cũng bàn bạc nghiên cứu hiệp định hỗ trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ tội phạm để tham mưu đề xuất chính phủ hai nước tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các hoạt động phòng chống tội phạm.

Nhiều đại biểu đã đặt vấn đề về việc di cư tự do giữa hai nước gây khó khăn về quản lý nhân, hộ khẩu, tạo kẽ hở cho tội phạm lẩn trốn lệnh truy nã. Nếu có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của người nhập cư bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam và Campuchia.