VN luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng

Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ nêu quan ngại về một số vụ việc liên quan đến quyền con người và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng các quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các quyền của mình.

Việc các cơ quan tư pháp của Việt Nam đã tiến hành truy tố và xét xử một số cá nhân vi phạm pháp luật là đúng luật pháp Việt Nam, phù hợp với các quy định của nhiều công ước quốc tế về nhân quyền như Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966.

Thông tin về một số cá nhân và vụ việc được nêu trong thông cáo báo chí ngày 14-10 của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam là hoàn toàn sai lệch. Những đòi hỏi nêu trong thông cáo báo chí là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.