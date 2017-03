Vốn cho KH&CN: Quá tù mù

Ưu tiên năng lượng nguyên tử Theo Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khải, hiện hạ tầng pháp lý phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an ninh hạt nhân đang được Chính phủ chú trọng tạo lập và hoàn thiện. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân phục vụ phát triển KT-XH tiếp tục được triển khai. Cũng về vấn đề này, ông Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Cử tri Ninh Thuận rất quan tâm tới hai dự án nhà máy điện hạt nhân đang chuẩn bị triển khai. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền về an ninh hạt nhân và kế hoạch xây dựng để định hướng cho người dân yên tâm. Mặt khác, phải sớm nắm bắt các diễn biến của tình hình hạt nhân thế giới”.