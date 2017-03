Vụ ăn chặn tiền người nghèo: Đình chỉ sinh hoạt đảng chủ tịch xã

Cùng ngày, Huyện ủy Đức Linh cũng công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Vũ Thị Dân (phó chủ tịch UBND xã). Trước đó, bà Dân cũng đã bị UBND huyện ra quyết định đình chỉ công tác.

Do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc hỗ trợ thiệt hại lũ lụt cho nông dân và các chương trình giúp nông dân trồng điều, một số cán bộ xã và trưởng thôn đã thi nhau ăn chặn hàng chục triệu đồng của nông dân. Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, UBND huyện Đức Linh đã thành lập đoàn thanh tra làm rõ các vấn đề báo nêu. Công an huyện Đức Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ba cán bộ xã Đông Hà, hai trưởng thôn khác cũng bị đình chỉ công tác.

PHƯƠNG NAM