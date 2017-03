Vụ Huỳnh Ngọc Sỹ: “Rõ đến đâu, xử đến đó”

Tại buổi họp sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ngày 8-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, cho rằng PCTN sáu tháng qua đạt kết quả tốt, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, một số giải pháp PCTN khi thực hiện còn nhiều vướng mắc như việc minh bạch và xác định tính trung thực trong kê khai tài sản của cán bộ, công chức; hướng dẫn xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng…

Nhiều tỉnh không phát hiện tham nhũng

Báo cáo tại buổi họp, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Vũ Tiến Chiến nói: “Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách vẫn còn ít so với các vụ bị phát hiện xử lý”. Nhận định đó rút ra từ chính các báo cáo về PCTN của các bộ, ngành trung ương, theo đó không có cơ quan đầu ngành nào bị xử lý cả. Còn báo cáo của các tỉnh, thành thì chỉ vỏn vẹn 22 trường hợp bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Quốc Vượng cũng nhận xét: “Phát hiện tham nhũng chưa tương xứng với thực trạng. Các vụ việc phát hiện được chủ yếu nhỏ, ở cấp thấp”. Lo ngại ấy có thể thấy rõ qua việc số vụ án tham nhũng được khởi tố, truy tố, xét xử đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng loạt tỉnh như Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Kạn, Sóc Trăng, Hà Giang, Hải Dương, Long An, Cần Thơ… nửa năm nay không phát hiện, khởi tố được vụ tham nhũng nào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Án cũ chưa xong, án mới đã tới

PCTN xem ra “phát” nhiều nhưng “động” chưa được bao nhiêu. Thế nên có những vụ án tham nhũng lớn như vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại Công ty Xăng dầu hàng không, khởi tố từ năm 2004 với 18 bị can, đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử được. Vụ tham ô, cố ý làm trái, nhận hối lộ xảy ra tại kho cảng Thị Vải, khởi tố 40 bị can nhưng rồi phải đình chỉ tới 18 trường hợp, đến nay vẫn chưa xử được. Hay như vụ Bùi Tiến Dũng và các bị can trong vụ án PMU18 nổi đình nổi đám một thời, đến nay vẫn trả đi trả lại hồ sơ…

Trong khi đó thì lại xuất hiện những vụ việc mới. Đơn cử là việc con tàu Vinashin ngụp lặn trong nợ nần, gánh trên vai những con số phi kinh tế: vốn chỉ có 9.000 tỉ đồng nhưng vay nợ tới hơn 80.000 tỉ đồng... Nhận xét về những vấn đề mới này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm Thị Hải Chuyền nói: “Chuyển mô hình từ tổng công ty nhà nước sang tập đoàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng rồi kiểm tra thì phát hiện sai phạm lớn. Tài sản nhà nước nhiều như vậy cần có bộ máy giám sát chặt chẽ”.

Tập trung đất đai, thuế, hải quan…

Kết luận buổi họp, Thủ tướng nhấn mạnh tham nhũng vẫn là vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm. Vì vậy, cần làm rõ nguyên nhân tình trạng xử lý các vụ việc tham nhũng chậm chạp, xem lỗi người đứng đầu hay lý do nào khác. Riêng vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tố tụng phối hợp điều tra, tinh thần là rõ đến đâu, xử đến đó, quyết tâm đúng pháp luật.

Còn các vụ việc mà báo chí nước ngoài nêu, như nghi vấn Công ty Securency (Úc) hối lộ Công ty CFTD của Việt Nam trong cung cấp chất nền in tiền polyme hay Công ty Nexus (Mỹ) hối lộ quan chức trong nước, Thủ tướng nói là cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét chặt chẽ, thận trọng, đúng pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền phải quyết liệt trong công tác PCTN. Trước mắt tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài chính trong doanh nghiệp nhà nước, thuế, hải quan…

NGHĨA NHÂN