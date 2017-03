Vụ Nông trường Sông Hậu: Đâu là sự bình đẳng?

Thủ tướng rất quan tâm đến vụ án này Bộ Công an yêu cầu Công an TP Cần Thơ báo cáo. Ngày 23-11, trao đổi với báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông rất quan tâm đến vụ án Nông trường Sông Hậu. Thủ tướng cho rằng thông tin hiện nay về vụ án là khá nhiều chiều nhưng xét xử thì phải đúng pháp luật, theo chứng cứ đã có trong hồ sơ. “Cái này phải để các cơ quan chức năng có trách nhiệm lắng nghe đầy đủ các luồng ý kiến, các thông tin để xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mà pháp luật của ta thì có cả tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ. Quan trọng nhất là đúng pháp luật” - Thủ tướng nhấn mạnh. Cùng ngày, khi trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh cho biết: Bộ đã yêu cầu Công an TP Cần Thơ báo cáo lại toàn bộ quá trình điều tra vụ án Nông trường Sông Hậu. Nếu Bộ phát hiện có sai sót sẽ thẩm tra, xem xét lại. “Khi dư luận có ý kiến trái chiều thì mình cho kiểm tra, yêu cầu cấp dưới báo cáo lên xem việc đó như thế nào. Nếu phát hiện sai sót trong quá trình điều tra của cấp dưới thì sẽ phải sửa” - Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho biết thêm. Trả lời câu hỏi của báo giới “Nếu TAND tối cao hoặc VKSND tối cao kháng nghị bản án với bị cáo Trần Ngọc Sương, quan điểm của Bộ trưởng như thế nào?”, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nói: “Kháng nghị bản án là quyền của hai cơ quan tố tụng đó, còn nội dung như thế nào phải xem rồi mới có quan điểm đồng tình hay không. Bộ Công an cũng sẽ thẩm tra, xem xét yếu tố nhân thân của bị cáo Sương ngay sau khi Công an Cần Thơ gửi báo cáo”. THÀNH VĂN