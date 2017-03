Vụ quan chức chậm kê khai tài sản ở Đồng Nai: Cốt yếu là chấn chỉnh lề lối làm việc

Ngày 15-5, trao đổi với Báo, ông Nguyễn Kim Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này, cho biết Thanh tra tỉnh Đồng Nai là cơ quan được UBND tỉnh giao làm đầu mối triển khai việc thực hiện kê khai tài sản. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mặc dù UBND tỉnh đã không dưới hai lần có thông báo bằng văn bản đôn đốc các sở, ngành thực hiện nhưng vẫn bị trễ nải. Chính vì vậy, Sở Nội vụ mới tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra chín đơn vị liên tục bị nhắc nhở vì chậm trễ. Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, ngoài các nguyên nhân do lãnh đạo các sở viện dẫn là bộ phận tổng hợp “cầu toàn” muốn khi hoàn thành một lượt mới đem nộp thì còn do các nguyên nhân khác như nể nang cấp trên, đồng nghiệp nên chưa phối hợp ăn ý. Cạnh đó, một nguyên nhân “khách quan” khác là do khi các đơn vị đang thực hiện việc kê khai tài sản lần đầu (2007) và kê khai bổ sung (2008) thì cùng lúc Ban Tổ chức Tỉnh ủy ra một mẫu kê khai tài sản khác (số 2590/BTC-TU) yêu cầu nộp trong tháng Một (tức chậm hơn quy định chung của Chính phủ gần một tháng). Dù nội dung và hình thức bản kê khai của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cơ bản giống với bản kê khai chung của cả nước nhưng việc phát sinh thêm bản kê khai này khiến các sở, ngành, huyện khi triển khai lúng túng và kéo dài thêm thời gian.

Ông Nguyễn Kim Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, cho biết thêm sau vụ việc này UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Ttổ chức Tỉnh ủy thống nhất lại cách thức, biểu mẫu kê khai tài sản để hướng dẫn kê khai về sau. “Cái cốt lõi trong việc kiểm tra, kiểm điểm lần này là UBND tỉnh muốn chấn chỉnh lề lối làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính công” - ông Hiệp nhấn mạnh.

Ông Tạ Quang Trường, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Hiện tại UBND tỉnh giao các sở, ngành, huyện kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan. Đồng thời, rà soát biểu mẫu để khắc phục việc kê khai đối với cá nhân”.