Vụ Úc điều tra hoa hồng in tiền polymer: Hai bộ Ngoại giao, Công an vào cuộc

“Đại biểu Quốc hội có chất vấn và Thủ tướng giao tôi trả lời rằng Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao thông qua kênh ngoại giao đề nghị phía Úc cung cấp tài liệu. Đồng thời, Bộ Công an chủ động nắm bắt thông tin, làm rõ vấn đề này”. Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền trả lời như vậy tại buổi họp báo của Thanh tra Chính phủ chiều qua (9-7).

Cuộc thanh tra mấy năm trước tại Ngân hàng nhà nước, Thanh tra Chính phủ có biết việc con trai thống đốc Lê Đức Thúy lúc đó làm việc tại Banktech - một công ty trung gian liên quan đến hợp đồng in tiền polymer giữa Việt Nam với phía Úc. Tuy nhiên, lúc đó không có chứng cứ nên kết luận của đoàn thanh tra không đi sâu vào vấn đề này. Nay báo chí nước ngoài đưa tin cảnh sát Úc điều tra nghi vấn hoa hồng cao bất bình thường tại các hợp đồng in tiền polymer với nước ngoài, trong đó có Việt Nam thì theo ông Truyền, việc tìm hiểu thêm thông tin, tài liệu là cần thiết. “Ngay cả việc mới đây Bộ Tư pháp Mỹ nói một công ty bên đó thừa nhận hối lộ 150.000 USD cho nhiều người ở Việt Nam thì Thủ tướng cũng cho biết sẽ yêu cầu Ngoại giao và Công an mình nắm tình hình” - ông Truyền cho hay.

Tuy nhiên, tổng thanh tra cho rằng người dân cũng như các cơ quan chức năng không nên quá bức xúc, chạy theo những cuộc điều tra đơn phương của nước ngoài. Bởi trong ba vụ việc gần đây thì chỉ có vụ quan chức PCI thừa nhận hối lộ cho quan chức Ban quản lý dự án Đông Tây TP.HCM là phía Nhật Bản chủ động liên hệ, ủy thác điều tra cho phía Việt Nam thu thập tài liệu, chứng cứ. Còn hai trường hợp Mỹ và Úc, phía nước ngoài hoàn toàn đơn phương thực hiện, không thông tin hoặc yêu cầu gì với Việt Nam, mặc dù vụ việc của họ được cho là liên quan tới quan chức Việt Nam.

Ông Truyền cũng nói rằng ngay cả khi cơ quan tư pháp nước ngoài kết luận rằng người nước họ thừa nhận hối lộ cho quan chức Việt Nam thì về phía Việt Nam, việc điều tra, chứng minh tội phạm vẫn đòi hỏi phải chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc pháp luật trong nước. “Một bên khai đưa tiền nhưng lại không có nhân chứng, không quay phim, chụp ảnh được thì nhiều khi muốn buộc tội người nhận cũng rất khó”.

Tại phiên họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 8-7, vấn đề tham nhũng có yếu tố nước ngoài cũng được đưa ra. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho rằng vì thiếu kinh phí, thiếu cơ chế hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự nên với những vụ như vậy, cơ quan điều tra rất lúng túng. Còn Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền cho rằng dù thế nào, khi bên ngoài có những thông tin như vậy, các cơ quan chức năng cũng cần phản hồi để người dân thấy được sự chủ động, tích cực của nhà nước trong phòng chống tham nhũng.