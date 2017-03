“Xây dựng hình ảnh”, không chỉ là CSGT!

Cụ thể, những cán bộ CSGT có ngoại hình thấp bé, vòng bụng quá to sẽ được chuyển vào văn phòng làm việc thay vì ra đường hướng dẫn và xử lý vi phạm giao thông. Hiện các đội CSGT đang rà soát những trường hợp bụng quá to lập danh sách để gửi lên Phòng CSGT.

Cạnh đó, mỗi CSGT Hà Nội còn phải mang theo mình một cuốn cẩm nang về cách hành xử với người dân; đồng thời lãnh đạo Công an TP còn tổ chức tập huấn hai đợt (mỗi đợt năm ngày) cho CSGT chuyên đề thực hiện quy trình công tác của Bộ Công an; chuyên đề và công tác xây dựng lực lượng, chấp hành điều lệnh, xây dựng văn hóa với tinh thần vì nhân dân phục vụ, xây dựng tư thế, tác phong, tận tụy với công việc. Ngoài ra, lãnh đạo Phòng CSGT còn cho tăng cường năm tổ thanh kiểm tra giám sát tác phong của CSGT, nếu phát hiện sai sót, tùy mức độ sẽ rút khỏi vị trí đưa về làm trực ban. Thực tế phòng đã xử lý 23 trường hợp, trong đó có hai người chỉ huy (trong đó có người là đội trưởng CSGT) cũng bị rút về làm tại văn phòng do có thái độ chưa đúng mực hoặc không làm đúng quy trình.

Ở góc độ nghiên cứu truyền thông, lộ trình tám bước mà CSGT Hà Nội đang làm chính là việc thực thi chiến lược “xây dựng hình ảnh” một cách chuyên nghiệp. Nó không chỉ đem lại sự hài lòng cho những người thụ hưởng - người tham gia giao thông, mà còn gián tiếp tạo dựng sự thiện cảm đối với lực lượng công an thủ đô nói riêng, lực lượng CAND nói chung.

Nhưng đấy mới chỉ là nỗ lực của một ngành ở một địa phương trong thực hiện chuỗi hoạt động phù hợp đối với một lực lượng đặc thù mà các ngành khác không thể “bắt chước” một cách máy móc. Bởi chiến lược xây dựng hình ảnh còn là việc thực hiện công khai minh bạch với công chúng, dân chủ thực thi quy trình xây dựng chính sách, chuẩn mực về phát ngôn và tác phong của những người đứng đầu… Xét theo các yếu tố này thì rõ ràng nhiều ngành, nhiều địa phương vừa để xảy ra chuyện đối xử thô bạo với dân hoặc nhẹ hơn là phát ngôn phản cảm… đã thiếu vắng sự tư vấn và tinh thần cầu thị cần thiết trong việc làm hình ảnh chuyên nghiệp.

Vì thế, từ chuyện Phòng CSGT Hà Nội tiên phong trong việc thực thi chiến lược xây dựng hình ảnh, nhiều người đóng thuế mong chờ các ngành khác cùng thay đổi nhận thức, có chiến lược xây dựng hình ảnh phù hợp để chứng minh rằng mình đang tiêu tiền thuế của dân một cách xứng đáng!

BẰNG LĨNH