Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu: “Kế thừa và phát huy truyền thống của Công an nhân dân, những năm qua các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng phấn đấu rèn luyện bảo vệ an ninh, phấn đấu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, tinh nhuệ”.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ công tác trong ngành an ninh, Công an nhân dân đã đến thắp hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại nhà lưu niệm ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước; viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử An ninh Khu 5 và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My.

VP